К Мавзолею Ленина после попытки поджога выстроилась очередь

Фото: Sergey Smirnov/Global Look Press

К Мавзолею Ленина на Красной площади в Москве после попытки поджога выстроилась очередь, сообщает корреспондент NEWS.ru. Пока людей внутрь мавзолея не допускали.

На видеокадрах запечатлен сотрудник Росгвардии, который стоит у заграждения. За ним находятся граждане, желающие посмотреть на вождя мирового пролетариата.

Инцидент у мавзолея на Красной площади произошел вечером 17 июля. Мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в ограждение, в результате чего она воспламенилась. Поджигатель пытался оказать сопротивление сотрудникам полиции. Он предупредил о своих планах родственников после первой неудачной попытки поджечь мавзолей.

37-летний Константин Старчуков, житель Читы, стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве. Ему грозит до семи лет лишения свободы за попытку поджога мавзолея.

Ранее на улице Трудящихся в Санкт-Петербурге мужчина заложил пакет в вестибюле одного из отделений Сбербанка и поджег его, после чего прогремел взрыв. В результате инцидента никто не пострадал, деньги не были похищены. Злоумышленник скрылся с места преступления. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту взрыва.