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23 июля 2025 в 11:23

Избитому отчимом-инвалидом мальчику из Видного ищут приемную семью

31-летнему жителю Видного предъявлено обвинение в покушении на убийство ребенка 31-летнему жителю Видного предъявлено обвинение в покушении на убийство ребенка Фото: vk.com/mosoblsk

Мальчику из подмосковного Видного, которого избил битой отчим-инвалид, ищут приемную семью, сообщает Telegram-канал Mash. Главное условие, по его данным, — не разлучать 11-летнего школьника с двумя сестрами.

В материале отмечается, что сейчас мальчик находится в детском центре имени Рошаля. Физическое восстановление идет хорошо — гематомы заживают, остались лишь синяки под глазами. Однако у ребенка остается психологическая травма, над ней работают психологи.

В качестве приемных родителей рассматривают только тех, кто готов взять сразу трех детей, чтобы не разлучать брата с сестрами, пишет канал. Так они смогут быстрее адаптироваться к новой жизни.

Ранее сообщалось, что избивавший мальчика мужчина является инвалидом и сожителем матери пострадавшего мальчика. Он систематически измывался над ребенком и снимал свои действия на видео. Эти записи он использовал как средство давления на родственников мальчика, требуя от них денежных выплат. Полицейские оперативно отреагировали после появления шокирующего видео в Сети и задержали подозреваемого. Медэксперты констатировали, что ребенок чудом остался жив после полученных травм.

Россия
Подмосковье
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приёмные семьи
избиения
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