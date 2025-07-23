Избитому отчимом-инвалидом мальчику из Видного ищут приемную семью

Мальчику из подмосковного Видного, которого избил битой отчим-инвалид, ищут приемную семью, сообщает Telegram-канал Mash. Главное условие, по его данным, — не разлучать 11-летнего школьника с двумя сестрами.

В материале отмечается, что сейчас мальчик находится в детском центре имени Рошаля. Физическое восстановление идет хорошо — гематомы заживают, остались лишь синяки под глазами. Однако у ребенка остается психологическая травма, над ней работают психологи.

В качестве приемных родителей рассматривают только тех, кто готов взять сразу трех детей, чтобы не разлучать брата с сестрами, пишет канал. Так они смогут быстрее адаптироваться к новой жизни.

Ранее сообщалось, что избивавший мальчика мужчина является инвалидом и сожителем матери пострадавшего мальчика. Он систематически измывался над ребенком и снимал свои действия на видео. Эти записи он использовал как средство давления на родственников мальчика, требуя от них денежных выплат. Полицейские оперативно отреагировали после появления шокирующего видео в Сети и задержали подозреваемого. Медэксперты констатировали, что ребенок чудом остался жив после полученных травм.