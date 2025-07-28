Из московского ТЦ эвакуировали 150 человек из-за предмета с проводами

Из московского ТЦ эвакуировали 150 человек из-за предмета с проводами В ТЦ на проспекте Вернадского нашли подозрительный предмет с проводами

В столичном торговом центре на проспекте Вернадского обнаружили подозрительный предмет с проводами, напоминающий взрывное устройство, сообщает 360.ru. В результате из ТЦ «Место встречи Звездный» были эвакуированы 150 человек.

По данным журналистов, подозрительный предмет обнаружили рядом с банкоматом на −1-м этаже. Место происшествия оцепили правоохранители для дальнейшего разбирательства.

Ранее в пресс-службе регионального ГУ МЧС России сообщили, что в Новошахтинске Ростовской области загорелся торговый центр на улице Ленина. По информации ведомства, пламя охватило 1,3 тысячи квадратных метров здания. К ликвидации возгорания привлекли 84 специалиста и 29 единиц техники.

Позднее Telegram-канал «112» сообщил, что при тушении пожара в торговом центре Новошахтинска погиб сотрудник пожарной части. По его данным, замначальника службы пожаротушения также получил серьезные ожоги ног и был госпитализирован.

Также на месте сгоревшего ТЦ был обнаружен труп женщины. Кроме того, сотрудники экстренных служб искали еще одну предполагаемую пострадавшую.