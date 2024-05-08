«Их шокирует Москва»: Газманов о реакции иностранцев на российскую столицу Газманов: приезжающие в Москву иностранцы бывают шокированы столицей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иностранцев, приезжающих в Москву, шокирует российская столица, рассказал певец Олег Газманов. В беседе с «Москвой 24» музыкант уточнил, что это связано с тем, насколько город прекрасен. По его словам, иностранцев удивляют не только достопримечательности, но и обычные улицы.

У меня есть друзья-иностранцы, связанные с музыкой. Их шокирует Москва. Не просто вот они удивляются, а их шокирует столица. Причем это не то, что я веду их по памятным местам каким-то: они просто ходят где-то [по городу], — пояснил Газманов.

Певец отметил, что город сильно преобразился в лучшую сторону и продолжает меняться. Сам артист подчеркнул, что ему нравятся абсолютно все районы столицы, но особенно сильно — Замоскворечье и Патриаршие пруды, где собирается молодежь. При этом иногда, по его словам, можно не узнать некоторые улицы.

Я все люблю: Красная площадь, «Сити»... Это все разное абсолютно, но это Москва, и иногда, знаете, если долго не ездишь в какой-то район, то потом не узнаешь его — так быстро строится все, — уточнил Газманов.

Актер Павел Майков ранее признался, что передвигается по Москве только на машине и считает столицу страшным городом. Он подчеркнул, что живет за городом и предпочитает въезжать и выезжать из столицы только на автомобиле.