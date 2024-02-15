Игры в пытки закончились для московской студентки на больничной койке Студентка из Москвы попала в больницу после квеста с пытками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Студентка из Москвы попала в больницу после квеста с пытками, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». 19-летняя девушка рассказала, что по сюжету игры Last way, где она участвовала с друзьями, ее привязывали к столу. После этого у нее заболел живот, а на следующий день ей сделали операцию. Теперь она переживает, что от рук актеров на квестах могут пострадать и другие люди.

Проснулась утром, живот начал еще сильнее болеть, я не могла разогнуть спину. В поликлинике мне сказали, что сильный стресс и грубые касания аниматора могли спровоцировать боли. Врач мне сказал, что надо срочно делать операцию, было подозрение на аппендицит. Когда операция закончилась, мне сообщили, что у меня мезаденит (воспаление и нагноение лимфоузлов. — NEWS.ru), — приводит слова девушки Telegram-канал.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов предложил запретить в России жестокие тактильные квесты. Он подчеркнул, что пугать можно и «без битья», и призвал организаторов подобных мероприятий подумать, как сделать сценарий более пугающим.

С такой инициативой он выступил после инцидента со школьником, которому понадобилась помощь врачей после хоррор-квеста в Москве. Актеры слишком сильно толкали парня, в итоге тот получил ушибы и синяки по всему телу. Родители мальчика и он сам при этом заявили, что не имеют претензий к организаторам квеста и актерам.