В Госдуме предложили запретить жестокие тактильные квесты Депутат Колунов: необходимо запретить жестокие тактильные квесты

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России следует запретить жестокие тактильные квесты, с таким предложением выступил депутат Госдумы Сергей Колунов. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» он подчеркнул, что пугать можно и «без битья». Он призвал организаторов подобных мероприятий подумать, как сделать сценарий более пугающим.

Пугать любителей ужасов можно без битья, это очевидно. Просто в таком случае организаторам нужно постараться, подумать над сценарием, над костюмами, музыкальным сопровождением и прочим. Битья быть не должно! Люди не должны платить за собственные избиения, — высказался парламентарий.

Колунов отметил, что также актеры должны подтверждать свою квалификацию. Например, сдавать тестовые задания и проводить пробные квесты на глазах у специалистов. Депутат добавил, что такая инициатива возникла после ситуации, произошедшей в Москве, где ребенок получил травмы, проходя квест.

Об инциденте стало известно 30 января. Школьнику потребовалась помощь врачей после хоррор-квеста в Москве. Актеры слишком сильно толкали парня, в итоге тот получил ушибы и синяки по всему телу. Родители мальчика и он сам при этом не имеют претензий к организаторам квеста и актерам.