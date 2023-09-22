Игрок сборной фанатов «Реал Мадрид» задержан с мефедроном в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полицейские задержали игрока сборной фанатов «Реал Мадрид» Зовайеда Ахмеда Сайеда с наркотиками, стражи порядка обнаружили у спортсмена синтетическое вещество мефедрон, сообщает Telegram-канал SHOT. В отношении 38-летнего футболиста возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении наркотических веществ, ему грозит до трех лет тюрьмы.

По информации SHOT, мужчину задержали у ТЦ «Океания» на Кутузовском проспекте. Мужчина встретился по этому адресу с наркоторговцем в одиннадцатом часу вечера и приобрел у него 0,7 г мефедрона.

38-летний спортсмен проживает в России более десяти лет. Он играл за московские команды в Любительской футбольной лиге (формат 8×8) и Национальной мини-футбольной лиге. Выступал на позиции полузащитника в московском клубе фанатов «Реал Мадрид».

Ранее в подмосковном Наро-Фоминске полиция задержала выходца из Таджикистана, который перевозил в своем автомобиле наркотики. В общей сложности правоохранители нашли у него 270 кг героина на 2,7 млрд рублей. Мужчина проживал на территории СНТ «Шелковик» в деревне Лобаново. Когда полиция вышла на него, то первый сверток с героином массой 1 кг нашла прямо на сиденье машины злоумышленника.

По прогнозам юриста Александра Хаминского, преступнику грозит до 25 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, однако итоговый срок зависит от квалифицирующих признаков.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.