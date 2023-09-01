Юрист раскрыл судьбу «героинового короля», пойманного с 270 кг наркотиков Юрист Хаминский: «героиновому королю» из Подмосковья грозит 25 лет тюрьмы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Задержанному в Подмосковье «героиновому королю», пойманному с 270 кг наркотиков, грозит до 25 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, рассказал NEWS.ru юрист Александр Хаминский. Он отметил, что итоговый срок зависит от квалифицирующих признаков.

Исходя из имеющихся данных, в соответствии с ч. 3 ст. 228 УК РФ фигуранту грозит наказание от 10 до 15 лет. Если выявят ОПГ и цепочку от производства до сбыта — то до 20 лет. Если выяснится, что «героиновый король» возглавлял преступную группу, то ему грозит 25 лет колонии строгого режима, — добавил Хаминский.

По его словам, размер обнаруженной партии наркотиков важнее, чем фактор организованной группы злоумышленников, но если выяснится, что имела место череда преступлений, совершенных подозреваемыми, то следствие дополнительно предъявит обвинение по ст. 210 УК РФ.

Это грозит рядовым членам ОПГ до 10 лет лишения свободы, лицу, занимающему высшее положение в преступной иерархии, — до 20 лет. По правилу частичного сложения сроков в таком случае суд может установить наказание вплоть до 25 лет колонии строгого режима, — подытожил Хаминский.

Накануне стало известно, что полиция задержала в подмосковном Наро-Фоминске выходца из Таджикистана, который перевозил в своем автомобиле наркотики. Как утверждается, в общей сложности правоохранители нашли у него 270 кг героина на 2,7 млрд рублей.

По данным СМИ, «героиновый король» по имени Гуломжон проживал на территории СНТ «Шелковик» в деревне Лобаново. Первый сверток массой 1 кг полицейские нашли на заднем сиденье машины Гуломжона, после чего решили искать тайники в автомобиле и на участке. В ходе обысков силовики обнаружили 214 кг героина, расфасованного в свертки, и еще шесть мешков по 9,3 кг. В отношении выходца из Таджикистана возбуждено уголовное дело.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.