«Фасад выгорел до бетона»: сотрудник БЦ «Гранд Сетунь Плаза» о пожаре Сотрудник БЦ «Гранд Сетунь Плаза» в Москве заявил, что фасад здания выгорел до бетона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» в Можайском районе столицы

Сотрудник одной из компаний в московском БЦ «Гранд Сетунь Плаза» Владимир заявил NEWS.ru, что часть фасада здания выгорела до бетона в результате утреннего пожара 3 июня. Собеседник добавил, что о мысль о произошедшем ЧП возникла после того, как БЦ «начал снимать на видео какой-то парень на улице».

Были в офисе, потом обратили внимание, что с улицы какой-то парень снимает на видео фасад. Возникла мысль, что что-то не так. Потом смотрим в окно — пошёл чёрный дым, все побежали быстрее на улицу, там уже толпа такая... Фасад уже разгорелся. Пожарные приехали минут через 7–10. Фасад выгорел полностью достаточно быстро, до бетона. Сверху, когда вышли, падали куски горящего фасада. И с левой стороны всё горело. С нами всё в порядке, вышли быстро. Надеемся, что наш офис не пострадал, хотя проводка, электричество, коммуникации загорелись, будем смотреть, — подчеркнул Владимир.

Он отметил, что в бизнес-центре прозвучала тревога, однако не все поверили сигналу, так как до этого экстренные службы часто проводили учения.

Пожарная тревога была, но они достаточно часто были учебные, не восприняли сигнал всерьёз сначала. Мы подумали, что если учебная, то почему с улицы снимают, — отметил сотрудник.

Ранее стало известно, что из здания БЦ на западе столицы эвакуировали более 120 человек. По предварительным данным, во время пожара пострадали двое мужчин, врачи диагностировали отравление продуктами горения. На месте работают спасатели.

Представитель экстренных служб заявил, что причиной крупного пожара в «Гранд Сетунь Плаза» мог стать поджог. Еще одна возможная версия возгорания — короткое замыкание. На место происшествия также прибыл начальник главного управления МЧС по Москве Сергей Желтов. По предварительным данным площадь пожара составляет 1000 кв. м.