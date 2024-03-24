«Это было предусмотрено»: в ФСБ оценили побег террористов из «Крокуса» Генерал-майор ФСБ Михайлов: план побега террористов был четко продуман

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

План побега террористов, открывших стрельбу по посетителям концерта группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле», был четко спланирован, сказал Lenta.ru генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. По его словам, сотрудники российских спецслужб проявили профессионализм, когда смогли задержать подозреваемых.

Они [террористы] рассчитывали на то, что если они не идентифицированы, если нет информации по ним и по их машине, то, условно говоря, за два часа можно уехать на расстояние 180-200 километров [и пересечь границу]. Поэтому, конечно, это было предусмотрено <...> Я снимаю шляпу перед нашими специальными службами, которые усекли, кто куда движется и почему, — заявил Михайлов.

Ранее один из подозреваемых в теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» признался, что организатор преступления предложил ему 500 тысяч рублей за участие в стрельбе. Тот добавил, что его завербовали неизвестные лица через мессенджер, после чего месяц готовили к преступлению. Присоединиться к террористам ему предложил некий «помощник проповедника». При этом задержанный пояснил, что не получил всю сумму, ему перевели только часть средств на банковскую карту.

Также сообщалось, что силовикам пришлось спилить дерево, на которое залез один из предполагаемых террористов при задержании. Подозреваемый в теракте в «Крокус Сити Холле» игнорировал требования слезть с дерева. Этот задержанный попался правоохранителям почти сразу после того, как удалось остановить машину, в которой ехали преступники.