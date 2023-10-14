Два похожих ДТП произошли на МКАД за одну ночь

Фото: Vladimir Baranov/Globallook Press

Два похожих ДТП произошли на МКАД в ночь на субботу, 14 октября, сообщает департамент транспорта Москвы. В каждом случае движущийся автомобиль въехал в другой, стоящий посреди дороги.

На внутренней стороне 48-го километра МКАД (в районе развязки с Боровским шоссе) водитель въехал в стоящий автомобиль. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.

Второй случай наблюдался на внешней стороне 99-го километра МКАД. Там водитель въехал в стоящий автомобиль, а также задел находившегося рядом с ним пешехода. На место происшествия также прибыли оперативные службы.

Накануне в Барнауле водитель легкового авто врезался в автобусную остановку. В результате аварии погиб 68-летний мужчина, есть пострадавшие. Авария произошла на проспекте Строителей в 16:49 (12:49 мск). 41-летний водитель авто не справился с управлением. О количестве пострадавших и их состоянии не сообщалось.

Ранее в центре Калуги пьяный водитель Toyota Corolla въехал в толпу на автобусной остановке. Изначально сообщалось, что в результате ДТП погибли два человека, включая 14-летнего ребенка. Однако губернатор Калужской области опроверг эти сообщения. По данным МВД, всего в аварии пострадали 11 человек.