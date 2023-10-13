Легковушка протаранила автобусную остановку с людьми в Барнауле Один человек погиб после того, как легковушка протаранила остановку в Барнауле

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В Барнауле водитель легкового авто врезался в автобусную остановку, сообщает в Telegram пресс-служба МВД России. По данным ведомства, в результате аварии погиб 68-летний мужчина, также есть раненые. Обстоятельства происшествия выясняются.

Авария произошла на проспекте Строителей в Барнауле в 16:49 (12:49 мск). По данным МВД, 41-летний водитель авто не справился с управлением и врезался в автобусную остановку. О количестве пострадавших и их состоянии пока ничего не известно. На месте происшествия работают несколько экипажей ДПС, они выясняют все обстоятельства аварии. Расследование дела передано под контроль главного управления МВД по Алтайскому краю.

Ранее в центре Калуги пьяный водитель Toyota Corolla въехал в толпу на автобусной остановке. Изначально сообщалось, что в результате ДТП погибли два человека, включая 14-летнего ребенка. Однако губернатор Калужской области опроверг эти сообщения. По данным МВД, всего в аварии пострадали 11 человек. Очевидцы происшествия отметили, что в первые секунды после столкновения пешеходы были в шоковом состоянии. Затем они бросились помогать пострадавшим и вызывать скорую.