Два москвича сожгли флаг Израиля «в поддержку Палестины и Азербайджана»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Московские оперативники задержали двух москвичей, которые сожгли флаг Израиля, сообщил Telegram-канал Baza. Таким образом они хотели продержать «Палестину и азербайджанский народ», проживающий в столице. Нарушители порядка оказались родными братьями.

Нарушители устроили акцию с сожжением флага около торгового центра «Хайвей» на Симферопольском шоссе. Происходящее братья записали на камеру, после чего выложили в Сеть. На кадрах видно, что злоумышленники размахивают флагами Азербайджана и Палестины. Сотрудники оперативных служб задержали их в этот же день. По факту произошедшего начата проверка.

Ранее сообщалось, что преступники сорвали и сожгли израильский флаг перед городской администрацией в Ахене, на западе Германии. Власти региона осудили инцидент, добавив, что руководство в курсе об антисемитских настроениях и ведет кампанию по борьбе с ними.

Также в Берлине ранее прошла несогласованная антиизраильская акция. На нее пришли 65 человек, задержаны были 40 участников протеста. Канцлер ФРГ Олаф Шольц при этом высказался против любых акций, направленных на поддержку ХАМАС.