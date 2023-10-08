Полиция задержала 40 участников антиизраильской акции в Берлине

Фото: Michael Kuenne/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Берлине в районе Нойкельн 7 октября попытались провести несогласованную антиизраильскую акцию, сообщает газета Bild. В итоге полицейские задержали 40 участников митинга.

Всего на акцию пришли 65 человек. Отдельные участники отметились лозунгами антисемитского содержания. Немецкие правоохранители составили 42 протокола о правонарушениях. Канцлер Германии Олаф Шольц уже высказался против любых акций, направленных на поддержку палестинского движения ХАМАС.

При этом на следующий день на площади у Бранденбургских ворот в Берлине прошла акция солидарности с народом Израиля. Накануне главный символ немецкой столицы в знак поддержки подсветили в цвета флага Израиля. На мероприятие собрались около двух тысяч человек. Участники митинга требовали прекратить меры поддержки палестинцам на Ближнем Востоке. Городские власти в свою очередь заявили, что полностью на стороне Израиля.

Тем временем в США сообщили, что Израиль запросил дополнительную военную поддержку. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сказал, что Белый дом сейчас изучает данный вопрос. Политик добавил, что Вашингтон проверяет сведения о гибели и пропаже американских граждан в ходе атак ХАМАС.