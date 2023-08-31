Драка в московском ТЦ «Ривьера» оказалась постановкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Массовая драка в московском ТЦ «Ривьера» оказалась постановочной, пишет Telegram-канал Mash. Таким образом организаторы турнира по MMA решили привлечь внимание к своим боям.

В перформансе участвовали несколько десятков человек, в числе которых были специально приглашенные для этого люди. На вызов приехала полиция и задержала самых громких. Как уточнили в Telegram-канале, в отделе они резко притихли, признались в постановке, извинились и пообещали больше так не делать.

Ранее стало известно о потасовке, которую устроили жительницы одного из районов Новой Москвы. Конфликт возник из-за того, что женщина выгуливала крупную собаку без поводка и намордника рядом с детской площадкой. Как следствие, животное набросилось на ребенка. Мать вступилась за него, что и привело к драке.

Кроме того, сообщалось о массовой драке мигрантов в северной части Чехова Московской области. Потасовку устроили ночью прямо на проезжей части. В результате двое человек были убиты. Как рассказала местная жительница, в окно она видела, как пятеро мужчин толпой избивают одного. Затем виновники скрылись с места преступления, оставив тела убитых лежать в траве. Полиция и скорая приехали примерно через 30 минут.