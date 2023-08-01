«Избивали толпой»: очевидец раскрыла подробности поножовщины в Подмосковье Жительница Чехова рассказала, что в ночной драке мигрантов одного мужчину избивали толпой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Потасовка в микрорайоне Губернский на севере подмосковного города Чехова произошла поздней ночью, рассказала NEWS.ru местная жительница Мария. Женщина выглянула на улицу, услышав там крики и шум, и увидела, как прямо на проезжей части несколько мужчин избивали одного. Мария сразу же вызвала полицию и скорую.

Из окон видела, как человек пять толпой избивали одного мужчину, выглянула из-за криков и шума на улице. Была ночь, произошло все на Старосимферопольском шоссе при выезде из Губернского. Мужчины были неславянской внешности, кричали на своем языке. Потом виновники сбежали, а на асфальте и траве остались лежать двое. Мы сразу вызвали полицию и скорую, приехали минут через 20-30, — рассказала Мария.

По ее словам, есть версия, что конфликт начался в местном кафе, где избили одного мужчину. Затем он решил отомстить, что и привело к уличной потасовке.

Ранее появилось видео с места событий. На записи можно увидеть нескольких мужчин с холодным оружием. Двое участников конфликта были убиты. Один из них, как выяснили следователи, — 28-летний выходец из Таджикистана.

Также сообщалось о массовой драке мигрантов в Новой Москве. В столкновении участвовало не менее 20 человек. Тогда по факту произошедшего Следственный комитет организовал проверку. Как выяснилось, вблизи места происшествия находится большое количество нелегальных общежитий.