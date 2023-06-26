Массовую драку мигрантов в Новой Москве сняли на видео

В Новой Москве мигранты на улице устроили массовую драку, кадрами с места произошедшего поделился Telegram-канал Readovka. Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, всего в стычке участвовало не менее 20 человек. По предварительным данным, пострадавших нет. По факту произошедшего проводится проверка.

Инцидент произошел в поселении Кокошкино. Конфликт между мигрантами перерос в потасовку, предварительно, в драке принимали участие порядка 20 человек. Причина произошедшего устанавливается. Предварительно, пострадавших нет, — рассказал собеседник агентства.

Очевидцы драки в беседе с Readovka уточнили, что вблизи места побоища находится большое количество нелегальных общежитий, а также стройка жилого комплекса «Новое Внуково». По их словам, местные мигранты постоянно мусорят, лежат на дорогах и ищут закладки.

Накануне сообщалось, что в Иркутской области на территории предприятия около 300 рабочих подрались в очереди в столовую. Причиной конфликта могла стать попытка одного из рабочих пройти без очереди. Всего в результате потасовки пострадали не менее девяти человек — они получили травмы головы и ушибы, их доставили в больницу. По данным Telegram-канала Baza, основными участниками конфликта стали граждане Киргизии и Таджикистана. В Сети появились видео с моментом конфликта. По факту произошедшего полиция проводит проверку.