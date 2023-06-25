Около 300 рабочих подрались в очереди в столовую и попали на видео В Иркутской области около 300 рабочих подрались в очереди в столовую

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Иркутской области на территории предприятия около 300 рабочих подрались в очереди в столовую, сообщает Telegram-канал Baza. Причиной конфликта могла стать попытка одного из рабочих пройти без очереди. Всего в результате потасовки пострадали не менее девяти человек — они получили травмы головы и ушибы, их доставили в больницу. В Сети появились видео с моментом конфликта.

Как пишет Baza, инцидент произошел на территории Кавыктинского газоконденсатного месторождения в Иркутской области. В публикации говорится, что основными участниками конфликта стали граждане Киргизии и Таджикистана. По факту произошедшего полиция проводит проверку.

Ранее в Москве две пенсионерки подрались в салоне сотовой связи, не поделив между собой очередь на оплату телефона. Конфликт начался со словесной перепалки и обмена оскорблениями и перерос в драку, которая попала на видео. Обстановка накалилась, когда одна из посетительниц уже диктовала телефон, предупредив, что «она будет долго». Вторая попросила ее быть «побыстрее», в ответ старушка начала толкаться и кричать.