«Ах ты сволочь старая!»: драка двух пенсионерок в Москве попала на видео Драка двух пенсионерок в салоне связи в Москве попала на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве две пенсионерки подрались в салоне сотовой связи, не поделив между собой очередь на оплату телефона, сообщает Telegram-канал «Пресс-хата». Конфликт начался со словесной перепалки и обмена оскорблениями, переросшими в драку, которая попала на видео. Обстановка накалилась, когда одна из посетительниц уже диктовала телефон, предупредив, что «она будет долго». Вторая попросила ее быть «побыстрее», в ответ старушка начала толкаться и кричать.

Ах ты сволочь старая! — крикнула одна из пенсионерок.

На видео видно, как женщины начали бороться в торговом зале на глазах у сотрудника салона, который никак не реагировал. Одна из них довольно быстро положила другую на пол, после чего встала и на правах победителя подошла к продавцу, начав диктовать уже свой номер.

Ранее в Москве пенсионеры толпой напали на молодого человека, занявшего беседку, в которой они играли в шахматы. Пожилые люди просили юношу пересесть, но тот отказался, объяснив, что ему нужна розетка. Когда один из любителей шахмат наклонил над ноутбуком парня бутылку с водой, угрожая вылить, тот успел выбить ее, в итоге завязалась потасовка. Парню разорвали куртку, поцарапали лэптоп и сломали зарядку.