В Новой Москве несколько женщин устроили драку из-за собаки В Новой Москве женщины устроили потасовку из-за собаки без намордника

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Несколько женщин устроили потасовку на детской площадке в Новой Москве из-за того, что одна из них выгуливала собаку без намордника, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Как утверждается, все началось с того, что животное набросилось на ребенка, а мать пыталась его защитить.

Инцидент произошел в Московском на юго-западе российской столицы. Ссылаясь на очевидцев, канал уточняет, что хозяйка собаки регулярно выгуливала своего питомца без поводка и намордника. В этот раз такая халатность привела к тому, что ребенок получил травмы.

На видео с места событий можно увидеть драку двух женщин. В какой-то момент они повалились на землю, после чего стоявшая в стороне подбежала и нанесла несколько ударов ногой по спине одной из упавших. На записи также запечатлели крупную собаку, из-за которой, вероятно, и начался конфликт.

Ранее также сообщалось о массовой драке мигрантов в северной части Чехова Московской области. Потасовку устроили ночью прямо на проезжей части. В результате двое человек были убиты. Как рассказала местная жительница, в окно она видела, как пятеро мужчин толпой избивают одного. Затем виновники скрылись с места преступления, оставив тела убитых лежать в траве. Полиция и скорая приехали примерно через 30 минут.