Дети пострадали при пожаре в Москве При пожаре в жилом доме на севере Москвы пострадали трое детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трое детей пострадали в результате пожара в жилом доме на севере Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

В жилом доме на Хорошевском шоссе, 88, загорелась квартира на втором этаже. Огонь вышел на лестницу, эвакуационные пути отрезаны, люди из подъезда не могут выйти. В настоящее время в горящей квартире на балконе пять человек, — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что спасатели эвакуируют людей при помощи приставных лестниц.. Возгорание удалось ликвидировать. В результате было спасено 13 человек. Три ребенка пострадали, они будут госпитализированы.

Ранее трое детей пострадали при пожаре в квартире дома на Минской улице в Москве, который случился из-за внезапно вспыхнувшего электросамоката. Дети получили сильные ожоги верхних дыхательных путей, их госпитализировали. После этого директор Научно-исследовательского института по обеспечению пожарной безопасности Константин Белоусов посоветовал первым делом обесточить самокат, если он загорелся на зарядке.

Также сообщалось, что при пожаре в жилом доме в Амурской области погибли три человека, в том числе трехлетний ребенок. Ппроисшествие случилось в населенном пункте Николаевка. Прокуратура Бурейского района начала проверку по факту пожара.