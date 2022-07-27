«Будут летать деревья»: метеоролог о грозовом шторме, идущем на Москву Метеоролог Шувалов рассказал о надвигающемся на Москву грозовом шторме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гроза в Москве

Москву в четверг накроет грозовой шторм с порывами ветра до 20 м/с, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра METEO, метеоролог Александр Шувалов. Он предупредил жителей столицы, что в связи со сложными погодными условиями необходимо внимательнее выбирать маршруты следования и не парковаться близко к деревьям.

В четверг Москву ожидает ураганная погода с порывами ветра в районе 20 метров в секунду. Это будет полноценный грозовой шторм и в отличии от непогоды, настигшей столицу в понедельник, в этот раз счет поваленным деревьям будет идти уже на десятки, и именно поэтому стоит отдельно планировать свое передвижение по городу, не подходя слишком близко к деревьям и линиям электропередачи, то же касается и автомобильного транспорта. После же, нас ожидает достаточно комфортная погода, так нас будет обдувать свежий атлантический бриз и температура встанет на отметке в 22-23 градуса, — заявил Шувалов.

25 июля многие улицы Москвы оказались под водой из-за залпового ливня с грозой и ураганным ветром до 17 м/с. Больше всего осадков обрушилось на восток и юго-восток города. По данным метеорологов, меньше чем за час в столице выпало свыше 10% месячной нормы осадков.