Беспилотник ВСУ уничтожили на подлете к Москве Собянин: ПВО сбила беспилотник ВСУ при попытке долететь до Москвы

Российские системы противовоздушной обороны пресекли очередную атаку на Москву беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Он не уточнил, где конкретно это произошло и есть ли последствия на земле.

ПВО Минобороны пресечена очередная попытка атаки на Москву вражеского беспилотника. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин.

Ранее российские силы ПВО за три часа сбили 10 украинских беспилотников над Брянской и Смоленской областями. По данным Минобороны РФ, все аппараты были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в утренние часы.

Также военное ведомство информировало, что за сутки российские системы ПВО уничтожили 349 украинских БПЛА и шесть управляемых авиабомб. В Минобороны РФ отметили эффективность работы российских военных против воздушных целей.

Накануне, 18 июля, в результате атаки украинского беспилотника в селе Верхняя Криница Запорожской области пострадали трое гражданских, включая 14-летнего подростка. По данным регионального Минздрава, семья с осколочными ранениями была доставлена в больницу. Их состояние оценивалось как стабильное средней тяжести.