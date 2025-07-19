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Атаки ВСУ на Россию
19 июля 2025 в 22:31

Беспилотник ВСУ уничтожили на подлете к Москве

Собянин: ПВО сбила беспилотник ВСУ при попытке долететь до Москвы

Фото: МО РФ

Российские системы противовоздушной обороны пресекли очередную атаку на Москву беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Он не уточнил, где конкретно это произошло и есть ли последствия на земле.

ПВО Минобороны пресечена очередная попытка атаки на Москву вражеского беспилотника. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, написал Собянин.

Ранее российские силы ПВО за три часа сбили 10 украинских беспилотников над Брянской и Смоленской областями. По данным Минобороны РФ, все аппараты были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в утренние часы.

Также военное ведомство информировало, что за сутки российские системы ПВО уничтожили 349 украинских БПЛА и шесть управляемых авиабомб. В Минобороны РФ отметили эффективность работы российских военных против воздушных целей.

Накануне, 18 июля, в результате атаки украинского беспилотника в селе Верхняя Криница Запорожской области пострадали трое гражданских, включая 14-летнего подростка. По данным регионального Минздрава, семья с осколочными ранениями была доставлена в больницу. Их состояние оценивалось как стабильное средней тяжести.

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