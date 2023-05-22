Baza: Aurus патриарха Кирилла попал в аварию в центре Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В центре Москвы автомобиль марки Aurus врезался в Volvo, сообщает Telegram-канал Baza. Как утверждают авторы сообщения, Aurus принадлежит патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Был ли он в салоне в момент ДТП, пока неизвестно. В Сети было опубликовано видео с места происшествия, на котором видно, что бампер машины полностью смят.

По данным Baza, ДТП произошло 22 мая в 06:30 на пересечении проспекта Мира и Больничного переулка. Утверждается, что водитель Aurus врезался в Volvo, когда та выруливала из переулка. По данным Telegram-канала SHOT, в результате аварии никто не пострадал. При этом авторы Telegram-канала «112» утверждают, что один человек после ДТП обратился за медицинской помощью. На месте работают аварийные службы.

Ранее стало известно, что первый замминистра финансов Леонид Горнин попал в аварию на мотоцикле. Он двигался по Рублевскому шоссе в Москве, но внезапно врезался в каршеринговый автомобиль Audi A3. В результате чиновник попал в больницу с переломом ноги. Женщина, находившаяся за рулем Audi, не пострадала.