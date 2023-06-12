Автобус загорелся на юго-востоке Москвы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пассажирский автобус загорелся на юго-востоке Москвы. В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили NEWS.ru, что возгорание произошло на Донецкой улице, пожар был потушен. Очевидцы запечатлели горящий автобус на видео.

Автобус загорелся на улице Донецкой в районе дома 26. Возгорание ликвидировано в 17:20. Пострадавших нет, — сообщили в ГУ МЧС по Москве.

В Telegram-канале дептранса Москвы сообщили, что около 17 часов на Донецкой улице в районе дома 23 загорелся «негородской автобус» маршрута № 650, обслуживаемого коммерческим перевозчиком ООО «Таксомоторный парк № 20». Столичные власти добавили, что на месте работают оперативные службы города, обстоятельства произошедшего выясняются, никто не пострадал.

Ранее в Мурманской области перевернулся автобус с пассажирами, который съехал с дороги в канаву и опрокинулся на крышу. В региональном МЧС сообщали, что авария произошла 9 июня в Кольском районе, в результате пострадали девять человек, все взрослые, из них двое были госпитализированы, остальным оказали помощь амбулаторно.