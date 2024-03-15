Арестован толкнувший москвичку под поезд в метро мужчина

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Толкнувшего девушку под поезд в метро в Москве мужчину обвинили в покушении на убийство и арестовали, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. Он уже дал признательные показания.

С учетом позиции прокуратуры Московского метрополитена суд заключил под стражу мужчину, толкнувшего девушку под поезд. Ему предъявлено обвинения по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Вину он признал, в судебном заседании возражал против избрания ему указанной меры пресечения, — сообщили в прокуратуре.

Пресс-служба столичных судов общей юрисдикции уточняет, что мужчину арестовали на два месяца.

Постановлением Черемушкинского районного суда города Москвы Маторину Антону Михайловичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 14 мая 2024 года, — сообщили в пресс-службе.

Инцидент произошел на станции метро «Войковская» 14 марта. Задержанный толкнул пострадавшую перед приближающимся составом, девушка успела сгруппироваться и упала в желоб между рельсами. На допросе злоумышленник рассказал, что причиной поступка стало расставание с потерпевшей. Отмечается, что серьезных травм девушке удалось избежать, машинист успел экстренно затормозить.