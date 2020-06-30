Любое резонансное общественное движение в диджитализированном мире обрастает фейковыми новостями, как пень на болоте обрастает мхом. Невольной «жертвой» насилия полицейских в Америке во время протеста представителей движения Black Live Matters стала россиянка Анастасия Янькова, известный боец Bellator, а ныне ведущая холдинга «Матч!». Её фотографию с изуродованным лицом после одного из поединков активно распространяют в соцсетях, выставляя как жертву избиения и изнасилования полицией, чем раздувают тлеющие в обществе противоречия.

Лицо женских ММА в России

Образ Анастасии Яньковой выбран неслучайно. Красивая белокурая девушка давно научилась привлекать внимание за счёт внешности и добиваться успеха. Но при этом она умеет постоять за себя и впервые добилась известности благодаря успешным выступлениям в соревнованиях по тайскому боксу. В бои она пришла под влиянием популярного в конце 90-х сериала «Зена — королева воинов», а в качестве своего бойцовского псевдонима выбрала прозвище Русская Валькирия.

Как часто бывает в спорте, эффектная внешность стала поводом для многочисленных споров о талантах спортсменки. В этом плане её карьеру в боевых единоборствах можно сравнить с путём Анны Курниковой в теннисе. С одной стороны, неоспоримый талант и неплохие результаты, с другой — чрезмерный хайп из-за внешности и звёздный статус, не соответствующий спортивным достижениям. Янькова была действительно неплохим, подающим надежды бойцом, но подписание контракта со второй крупнейшей ММА-организацией Америки всего через пару боёв в России стало следствием именно её медийности, а не спортивных успехов.

В Америке её карьера также, подобно метеору, быстро вспыхнула и погасла. Если в первом бою с Анжелой Пинк россиянка расправилась за полторы минуты, то вторая победа, над Ветой Артеагой, получилась крайне тяжёлой и была достигнута ценой серьёзных травм и последующей пластической операции. Именно фото Яньковой после этого боя с многочисленными гематомами, искривлённым носом, который потребовал операции, гуляет сейчас по соцсетям.

Наконец, после трёх побед в Bellator перед Анастасией замаячила перспектива титульного боя с Илимой-Лей Макфарлейн, но для этого ей нужно было взять верх над англичанкой Кейт Джексон, с чем она не справилась. То поражение в мае 2018 года стало первым и последним в её карьере, что также роднит её со знаменитой Джиной Каррано, американской иконой смешанных единоборств, покинувшей спорт после единственного в карьере поражения. Сейчас Янькова работает в холдинге «Матч!», где со знанием дела комментирует происходящее в индустрии единоборств.

Dmitry Golubovich/Global Look Press

«Меня насиловали полицейские»

Распространяемые в Facebook фальшивые новости утверждают, что Янькова — это девушка, избитая и изнасилованная тремя полицейскими во время антирасистских акций протеста движения Black Lives Matters. Первым фейк выявило издание AFP Australia, обратившее внимание на многочисленные якобы заявления «пострадавшей».

В очередной вечер на протестах BLM я была избита и изнасилована тремя полицейскими. Я не звонила в полицию и не заявляла об этом. Я не хочу видеть больше, как чёрные жизни рушатся полицейской жестокостью, — говорится в сообщении.

Оригинал изображения был размещён Яньковой в Instagram 18 сентября с подписью «Это ММА, детка» сразу после боя с Ветой Артеагой на турнире в Bellator.

Печально, что люди используют это фото для фейковых новостей. Это моя фотография, которую я сделала после моего боя на турнире Bellator 161. Это был нелёгкий бой, и я сделала фотографию, потому что хотела показать часть жизни профессионального бойца, — рассказала Янькова AFP Australia.

Распятая девочка

Случай с россиянкой, не имеющей никакого отношения к протестам, показывает, как определённые силы пытаются манипулировать общественным сознанием, разжигая ненависть к определённым социальным группам, в данном случае к полицейским, которые вынуждены исполнять приказы и следить за порядком в предельно накалённой обстановке. Её фото стремительно распространилось по многочисленным сообществам в Facebook и успело стать мемом, пока подлог не был выявлен. Сложно представить, сколько людей, вдохновившись сочувствием к пострадавшей девушке, пошли громить полицейские машины, магазины и устраивать иные акции гражданского неповиновения, отвечая на выдуманную виртуальную жестокость ещё большей реальной жестокостью.

Наряду со ставшим классическим примером дезинформации телесюжетом о «распятом мальчике», соцсети каждый день генерируют подобного рода контент, направленный на возбуждение вражды, а подобные примеры показывают, что движение BLM давно уже вышло за рамки здравого посыла борьбы с расизмом и превратилось в глобальный инструмент дестабилизации во всём мире. В данном случае узнаваемость Яньковой сыграло на пользу общественности и помогла предотвратить дальнейшее вирусное распространение фейковой новости, но фото сотен и тысяч других безвестных виртуальных «жертв» гуляют по просторам Интернета.