Капитан сборной России по боксу Андрей Замковой впервые в карьере стал обладателем золотой медали на прошедшем в Екатеринбурге чемпионате мира. Об итогах турнира, причинах неудач на прошлой Олимпиаде, перезапуске карьеры и борьбе за олимпийскую путёвку Замковой рассказал в эксклюзивном интервью News.ru.

— За десять лет в сборной России вы впервые стали победителем столь крупного турнира. Что почувствовали, когда судья поднял вашу руку в финальном поединке?

— Конечно, радость и небольшое облегчение от того, что достигнута цель, к которой я так долго шёл. Было много эмоций, все их разом не описать.

— В заключительные четыре дня чемпионата вы провели три поединка. Насколько это сложный график? Как восстанавливались после боёв?

— Было тяжело, усталость накапливалась, но справился. Восстанавливался прогулками, общением с семьёй. Мы с родными всегда были на связи. Психолог также с нами работал, помогал.

— Психолог работает со всеми в команде или только с вами?

— Со всеми.

— Самый сложный бой вы провели в четвертьфинале с кубинцем Рониэлем Иглесиасом. С ним раньше встречались? Сложно было противостоять его вязкой и грязноватой манере боксировать?

— Мы с ним боксировали в начале года на матчевой встрече Куба — Россия. Я там тоже выиграл, но он боксировал в другой манере. Я его давил больше, поэтому мы с тренерами настраивались на такую же работу и на чемпионате мира. Но бой показал, что он решил боксировать по-другому. Вместо тактики второго номера он пошёл вперёд. У нас было много возни, но я справился. Тренер тоже похвалил меня за то, что не в своей манере отбоксировал и выиграл. Кубинцы всегда серьёзные соперники, а на этом чемпионате мира многие из них были первыми номерами.

— Финальный поединок с англичанином Пэтом Маккормаком закончился неожиданно в середине второго раунда. Техническое решение после столкновения головами было обосновано?

— У нас было сильное столкновение головами с обоюдным рассечением. У него была бровь разбита, у меня — лоб. Он не смог продолжать бой, и судьи решили провести подсчёт очков за полтора раунда. Четверо судей отдали победу мне, а один поставил ничью.

— Вам обидно, что такая важная победа обесценена отсутствием олимпийской квалификации?

— Ничего страшного, будем отбираться. Конечно, обидно, что домашний чемпионат мира был лишён статуса квалификационного турнира. Но такое бывает. Идём дальше. Сейчас в планах отобраться на Олимпиаду, а потом её выиграть.

— У вас уже есть план подготовки к квалификационному турниру?

— Пока ещё ничего не планировал. Тренер уже звонит и говорит, что не хочет, чтобы я долго отдыхал. Позволил максимум 10 дней отдохнуть. После этого мы увидимся и обсудим подробно план подготовки.

— У вас ещё хватит запала на олимпийскую мечту, ведь после долгожданной победы найти мотивацию будет сложнее?

— Конечно, каждый хочет стать чемпионом Олимпийских игр, поэтому я готов тренироваться как прежде и надеюсь, что у меня хватит и моральных, и физических сил, чтобы дойти и до этой цели.

— После неудачи на прошлой Олимпиаде вам было сложно перезапустить карьеру?

— Да. Было очень сложно. Появлялись мысли завязать с боксом, но, всё обдумав, решил не уходить из бокса, которому я посвятил больше половины жизни. Посчитал, что некрасиво так уходить. Хотел доказать, что этот результат просто стал следствием ошибки. Я поехал в Рио с травмой — разрывом мышц плеча и не мог там боксировать в полную силу. В 2016 году мне также было сложно боксировать на чемпионате России. Я стал вторым, снявшись с финала из-за болезни. Потом пришлось заново доказывать, что я являюсь первым номером в России, и я это сделал победами в 2017 и 2018 годах.

— Перед Олимпиадой в Рио у вас не только физическое, но и психологическое состояние было не очень. Вы потеряли многолетнего тренера Феликса Гелюса.

— Да, это было тяжёлое время, но справились с ним. Ещё возникли проблемы с квартирой в Хабаровске, которую мне дали за медаль в 2012 году, но оформили как служебное жильё. Получить в полноценное распоряжение её я не мог и, попрощавшись со спортом, попрощаюсь и с этой квартирой. Надеюсь, что жилищный вопрос всё-таки разрешится и я смогу стать собственником этой квартиры.

— Как вы относитесь к тому, что в олимпийском боксе теперь могут выступать спортсмены с профессиональным опытом? В частности чемпион мира в тяжёлом весе узбек Баходир Джалолов имеет уже шесть профессиональных боёв.

— Я выступал в полупрофессиональных поединках AIBA Pro Boxing и через них заработал олимпийскую лицензию на Рио-2016. Конечно, мне было тяжело перестроиться с восьми и 12-раундовых поединков к обычным трёхминутным боям. Раньше таких переходов не было. Если майку снял, то больше не мог боксировать среди любителей. Думаю, отмена ограничений идёт на пользу боксу, в том числе профессионалам, которые могут в любой момент вернуться в олимпийский ринг.

Андрей Замковой Александр Кряжев/РИА Новости

— Вы для себя допускаете возможность выступлений по профессионалам после Олимпийских игр?

— Пока я об этом не думал, но попробовать свои силы хотелось бы. Нередко после Олимпиады боксёры уходят в профессионалы, а олимпийская медаль даёт возможность получить хороший контракт. Попробовать можно, но всё будет зависеть от выступления на олимпийских Играх.

— На прошлой Олимпиаде в команде была нездоровая атмосфера. Главный тренер открыто критиковал руководство федерации и отдельных боксёров. После смены руководства федерации такие конфликты остались в прошлом?

— Не хочется выносить сор из избы и рассказывать все подробности, но в Рио действительно была очень нервная обстановка. Сейчас в команде всё здорово. Мне нравятся взаимоотношения, которые на чемпионате мира были между ребятами, работа тренерского штаба и поддержка федерации. Отдельно хочу поблагодарить Умара Назаровича Кремлёва, который поверил в меня, дал мне шанс в 32 года. Я доказал, что по-прежнему полон сил и голоден до побед. Теперь хочу проявить себя на Олимпийских играх.

— В 2012 году на Играх в Лондоне вы победили американца Эррола Спенса, который сейчас стал одним из лучших профессионалов в полусреднем весе. Следите за его карьерой?

— Не скажу, что пристально слежу, но мне друзья скидывали информацию о его выступлениях. Я наблюдал отрывки его боёв, могу сказать, что он большой молодец. Ещё в любителях было заметно, что у него профессиональная манера бокса. Его планомерно готовили к этому. В любителях он просто набирался опыта и работал на хороший контракт.