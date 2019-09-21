https://static.news.ru/photo/83fc0594-dc82-11e9-b177-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Eulitt/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский боксёр Андрей Замковой стал чемпионом мира в весовой категории до 69 кг. В решающем поединке он одолел решением большинства судей британца Пэта Маккормака.

Четверо боковых рефери признали по итогам трёх раундов победителем Замкового, а один поставил ничью. Для российского боксёра это первая в карьере победа на чемпионате мира за десять лет в составе национальной сборной.

Как сообщал News.ru, российский борец Алихан Джабраилов завоевал бронзу чемпионата мира в весовой категории до 92 кг.