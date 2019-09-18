https://static.news.ru/photo/a67bb444-da42-11e9-9136-fa163e074e61_660.jpg Глеб Бакши (справа) Фото: instagram.com/gleb_bakshi

Российские боксёры Глеб Бакши, Андрей Замковой и Муслим Гаджимагомедов вышли в полуфинал чемпионата мира в Екатеринбурге и гарантировали себе завоевание медалей.

Четвертьфиналы на чемпионате мира в Екатеринбурге прошли под знаком неофициальной матчевой встречи Россия — Куба. Открывал её поединок в лёгком весе между 19-летним россиянином Ильёй Поповым и кубинцем Энди Крусом. Опыт и скорость представителя Острова свободы помогли ему одержать победу единогласным решением судей.

Средневес Глеб Бакши сравнял счёт в российско-кубинском противостоянии, одолев раздельным решением судей (3:2) главного фаворита чемпионата Арлена Лопеса, и первым в российской сборной гарантировал медаль чемпионата мира. В полуфинале он встретится с бразильцем Эбертом Консейсау.

Представитель первого тяжёлого веса Муслим Гаджимагомедов одержал уверенную победу над англичанином Чивоном Кларком и вышел в полуфинал, где его оппонентом станет болгарин Радослав Панталеев.

Боец легчайшего веса Альберт Батыргазиев уступил в четвертьфинале кубинцу Ласаро Альваресу. В упорном поединке россиянину отдал победу только один судья из пяти.

Капитан сборной России, полусредневес Андрей Замковой провёл очень упорный поединок с кубинцем Иглесиасом Сотолонго, боксировавшим в весьма грязной манере. Четверо судей из пяти отдали предпочтение Замковому, который в полуфинале теперь сразится с казахстанцем Аблайханом Жусуповым.

Полутяжеловес Георгий Кушиташвили не смог сломить сопротивление явного фаворита в своей весовой категории кубинца Хулио Сезара де ла Круса, который одержал над россиянином победу единогласным решением судей, а заодно обеспечил своей команде победу в негласном противостоянии с Россией со счётом 3:2.

Наконец, российский тяжеловес Максим Бабанин провёл близкий поединок с англичанином Фрэзером Кларком, в котором судьи отдали предпочтение его сопернику со счётом 2:3. Российская сторона не согласилась с исходом боя и подала протест.

Как сообщал News.ru, российский борец Наталья Воробьёва во второй раз стала чемпионской мира, выиграв соревнования в Нур-Султане в весовой категории до 72 кг.