«Выиграл, поплакал, молодец»: Лебедев прокомментировал бой Нурмагомедова

https://static.news.ru/photo/80bc4992-18c3-11eb-81bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН Москва/Global Look Press

Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев признался, что не понимает всеобщего интереса к борьбе, но допустил, что последний бой чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) российского бойца смешанных единоборств (MMA) будут вспоминать.

Дизайнер также признался, что сам никогда не дрался и не планирует этого делать.

Абсолютно <...> не понимаю в борьбе, абсолютно не понимаю, почему это кого-то возбуждает и кому-то интересно. Ни разу в жизни не дрался и не планирую драться. Всё, что можно сказать про бой Хабиба: «подрался, выиграл, поплакал — молодец, карьеру завершил». Наверное, кто-то будет этот бой вспоминать, приводить в пример и вообще восторгаться. Но я считаю, что главная борьба, которая есть на свете, — это борьба интеллектуальная, — поделился мнением Лебедев с своём блоге на YouTube.

Блогер подчеркнул, что максимум, которого можно добиться, «накачав мышцы», — это «переколошматить» сто человек, на чём силы закончатся. При этом обладающий интеллектом человек может победить миллион, что гораздо «круче и интересней».

24 октября Нурмагомедов в третий раз защитил чемпионский титул UFC. Бой против американца Джастина Гейтжи закончился во втором раунде, когда россиянин применил удушающий приём. После боя Нурмагомедов заявил о завершении карьеры.

Как писал NEWS.ru ранее, телеведущий Иван Ургант в эфире своего вечернего шоу на Первом канале обратился с советом к певице Ольге Бузовой. Он рассказал, что артистка уступила по числу подписчиков в Instagram бойцу Хабибу Нурмагомедову после его победы над американцем Джастином Гейтжи и заявлением о завершении карьеры.