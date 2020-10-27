Ургант посоветовал Бузовой завершить карьеру вслед за Нурмагомедовым

https://static.news.ru/photo/3b53afee-1828-11eb-82e4-fa163e074e61_660.jpg Иван Ургант Фото: urgantcom/instagram.com

Телеведущий Иван Ургант в эфире своего вечернего шоу на Первом канале обратился с советом к певице Ольге Бузовой. Он рассказал, что артистка уступила по числу подписчиков в Instagram бойцу Хабибу Нурмагомедову после его победы над американцем Джастином Гейтжи и заявлением о завершении карьеры.

После боя у спортсмена в соцсети число подписчиков увеличилось до 24,4 млн. У Бузовой же — 22,1 млн.

То есть получается, чтобы Ольге Бузовой вернуть лидерство, ей тоже нужно завершить карьеру. И мы, поклонники Ольги Бузовой, говорим ей: «Оля, мы не хотим быть на втором месте!», — заявил артист в эфире «Вечернего Урганта».

Бузова ранее на своей странице в Instagram сообщала, что вошла в Книгу рекордов России. Она получила два сертификата: за самое большое количество подписчиков на территории России и СНГ и за наибольшее влияние среди девушек с самым большим количеством подписчиков.

Как передавал NEWS.ru, телеведущий Дмитрий Хрусталёв рассказал о том, как его предупреждали о сложностях работы с ведущим Иваном Ургантом, и признался, что ему в какой-то момент было очень тяжело.