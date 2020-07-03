Валуев отметил величие Нурмагомедова-старшего

https://static.news.ru/photo/9feba1e0-bd34-11ea-bf25-fa163e074e61_660.jpg Николай Валуев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на смерть Абдулманапа Нармагомедова, отца чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба.

Такие новости слышать всегда печально. Хабибу и всей семье, родным Абдулманапа выражаю свои соболезнования, — приводит слова Валуева «Чемпионат».

По его словам, величие людей определяется их делами, а он воспитал не только Хабиба. Благодаря его делам Россию знают во всём мире. Он также отметил, что COVID-19 не щадит людей любого возраста.

В Москве скончался Абдулманап Нурмагомедов — отец бойца UFC Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. В последние недели Абдулманап находился в очень тяжёлом состоянии в реанимации одной из столичных больниц. Врачи диагностировали осложнения после из-за COVID-19.

О госпитализации Абдулманапа Нурмагомедова в одну из больниц Махачкалы стало известно 25 апреля. В начале мая его доставили в военный госпиталь Москвы и сделали операцию на сердце. Позднее Хабиб дал комментарий о состоянии отца. 22 июня он заявил, что состояние его отца остаётся тяжёлым. Врачам удалось вылечить COVID-19, однако последствия инфекции влияют на организм.

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отреагировал на новость о смерти Абдулманапа Нурмагомедова, отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, писал NEWS.ru.