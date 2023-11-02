В Москве задержали бойца Hardcore Fighting с неизвестным веществом В Москве задержали бойца Hardcore Fighting Самброса с неизвестным веществом

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Telegram-канал Baza сообщает, что в Москве полиция задержала 25-летнего бойца Hardcore Fighting и лиги «Наше Дело» Кирилла Самброса. По данным канала, при нем полицейские обнаружили сверток с неизвестным веществом. Находка была отправлена на экспертизу.

По данным канала, сотрудники полиции остановили ночью на Шмитовском проезде такси, в котором находился спортсмен. Как отмечает Baza, он нервничал, это вызвало подозрение у стражей порядка, поэтому они решили досмотреть машину.

В июне стало известно, что в Генпрокуратуре РФ решили проверить лигу Hardcore Fighting на пропаганду наркотиков. Причиной стало обращение общественной организации «Армия защитников отечества» с жалобой на действия бойца Залимхана Юсупова, которого болельщики называют Залик Солевой.

Накануне сообщалось о задержании в Краснодаре бывшего защитника сборной России по футболу Алексея Бугаева. При нем обнаружили 500 граммов мефедрона. 42-летнему мастеру спорта грозит тюремный срок вплоть до пожизненного заключения по статье УК РФ о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Между тем адвокат Бугаева Екатерина Макличенко ранее сообщила, что он не имел при себе наркотических веществ во время задержания. По ее словам, спортсмен также не пытался сбежать от сотрудников правоохранительных органов. Юрист подчеркнула, что планирует подвергнуть тщательному анализу все материалы оперативно-разыскной деятельности.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.