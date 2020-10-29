Усик станцевал перед боем с Чисорой

Украинский боксёр Александр Усик показал скорость работы ног и рук в преддверии боя с английским тяжеловесом Дереком Чисорой. Видео 33-летний украинец опубликовал на своей странице в Instagram.
На записи — фрагмент с открытой тренировки украинца, которая прошла в четверг, 29 октября.
Бой состоится в субботу на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
NEWS.ru в преддверии боя оценил шансы боксёров на победу.
В активе 33-летнего Усика 17 побед в 17 боях (13 — нокаутом) 36-летний Чисора провёл 41 бой, 32 выиграл (23 нокаутом) и 9 проиграл. Для Усика бой с Чисорой станет вторым в тяжёлом весе, 12 октября 2019 года он досрочно победил Чазза Уизерспуна.