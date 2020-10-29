Усик станцевал перед боем с Чисорой

https://static.news.ru/photo/09835368-19fc-11eb-8d15-fa163e074e61_660.jpg Александр Усик Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Украинский боксёр Александр Усик показал скорость работы ног и рук в преддверии боя с английским тяжеловесом Дереком Чисорой. Видео 33-летний украинец опубликовал на своей странице в Instagram.

На записи — фрагмент с открытой тренировки украинца, которая прошла в четверг, 29 октября.

Бой состоится в субботу на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

NEWS.ru в преддверии боя оценил шансы боксёров на победу.

В активе 33-летнего Усика 17 побед в 17 боях (13 — нокаутом) 36-летний Чисора провёл 41 бой, 32 выиграл (23 нокаутом) и 9 проиграл. Для Усика бой с Чисорой станет вторым в тяжёлом весе, 12 октября 2019 года он досрочно победил Чазза Уизерспуна.