Усик сокрушил Дюбуа: фото триумфального боя украинца и британца

Фото: Pawel Andrachiewicz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Александр Усик досрочно победил Даниэля Дюбуа в чемпионском бое

В ночь на 27 августа в польском городе Вроцлаве прошел поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Даниелем Дюбуа, в ходе которого первый досрочно одержал победу. В девятом раунде спортсмен отправил Дюбуа в нокдаун, после которого тот не смог подняться. Рефери зафиксировал победу Усика техническим нокаутом.

36-летний Александр Усик — один из самых выдающихся боксеров современности. Он был чемпионом Олимпийских игр 2012 года, чемпионом мира и Европы в составе сборной Украины. На профессиональном ринге уроженец Симферополя стал победителем Всемирной боксерской Суперсерии. В активе Усика после боя с Дюбуа 21 победа в 21 бое на профессиональном ринге, 14 из них — нокаутом. Известно, что спортсмен планирует баллотироваться в президенты Украины после завершения своей боксерской карьеры.

25-летний Даниэль Дюбуа — нокаутер и один из многочисленных британских боксеров нового поколения, который, однако, уже имел опыт поражения. В ноябре 2020 года он встретился с соотечественником Джо Джойсом и вел на судейских карточках на момент окончания поединка. Но сопернику удалость сломать лицевую кость Дюбуа, и тот был вынужден сняться с боя. Поражение в бое с Усиком считается для Дюбуа вторым по счету.

Эксперты отмечали, что победа над Дюбуа может дать Усику возможность встретиться с Тайсоном Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира. Боксеры могли это сделать весной, но их диалог оказался безуспешным. По словам представителей Александра, Фьюри постоянно выдвигал новые условия, буквально саботируя переговоры. Тем временем британский боксер Дюбуа проведет бой с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсисом Нганну 28 октября в Саудовской Аравии.

Самые яркие моменты боя Усика и Дюбуа — в галерее NEWS.ru.