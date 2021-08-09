Уничтожение Чёрного Зверя: в UFC новый чемпион тяжёлого веса

Непобеждённый французский тяжеловес Сириль Ган в одностороннем поединке избил и нокаутировал мощного американца Деррика Льюиса по прозвищу Чёрный Зверь и завоевал чемпионский титул UFC в тяжёлом весе. Теперь его ждёт французское дерби в объединении титулов с ещё более опасным соперником — Франсисом Нганну. Но для новой звезды боёв и этот оппонент не страшен.

Бой в одни ворота

Большинство экспертов сходились во мнении, что временный титул придуман специально для Сириля Гана, так как его бой с Нганну интереснее и перспективнее, чем бой Льюиса. Американцу оставляли лишь шанс панчера, а по факту у него не было и его. За неполных три раунда Льюис нанёс всего лишь восемь ударов, но и они были не особо опасны. Перед родной публикой он смотрелся жалко и от отчаяния готов был даже идти в борьбу, но раз уж не преуспел на своей сильной стороне, то там ему и вовсе было нечего ловить.

Деррик Льюис Jason Silva/Zuma/ТАСС

Ган же в очередной раз поразил своей разноплановостью и идеальным планом на бой, что было заметно ещё в поединке с Александром Волковым. Первый раунд у этого парня всегда уходит на раскачку, но у Льюиса он выиграл его вчистую, атакуя с дистанции. Во втором он начал наносить крупному сопернику урон и при этом избегал неприятностей. А к середине боя, когда почувствовал, что тот измотан и готов к добиванию, пошёл на решительный штурм и серией размашистых ударов размазал Льюиса, доказав, что он может не только «умно» побеждать по очкам, но и быть эффектным нокаутёром.

У Нганну могут быть неприятности

Конечно, чемпион UFC Нганну при всех тех же сильных сторонах, что и у Льюиса, — гораздо более опасный боец. Во-первых, его ударная мощь подкреплена хорошим движением и превосходной длиной конечностей, а потому отбегать от него все пять раундов с минимальным уроном не получится не только у Гана, а вообще ни у кого. Сириль должен быть готов выдерживать мощные удары или хотя бы смягчать их, а в том, что они будут прилетать, нет сомнений. Но при этом в долгой игре на его стороне будут выносливость, техническая разнообразность и феноменальная для тяжёлого веса работа ног.

Поэтому в поединке двух чемпионов мы приходим к тем же исходным данным: Ган должен победить по очкам, но у Нганну гораздо больше, чем у Льюиса, шансов поймать его одним ударом. К тому же интересно, как всё-таки Ган держит удар, ведь до этого его толком никто проверить не смог.

Вторая молодость легендарного Алду

Уже прошло пять лет с тех пор, как лучший полулегковес в истории Жозе Алду лишился чемпионского титула, а затем ушёл от конкуренции с более крупными оппонентами в легчайший вес, получив там на орехи от Петра Яна. При этом назвать Алду сбитым лётчиком язык не повернётся. И в солидном возрасте он закатывает блестящие бои, старается меняться, постоянно работает над собой и остаётся топовым соперником. В очередной раз в этом убедился его соотечественник Педро Муньос, которого Алду легко обыграл, работая вторым номером, и при этом установил личный рекорд по числу значимых ударов за всю историю своих выступлений в ММА, хотя будучи чемпионом проводил и пятираундовые поединки.

Вряд ли у ветерана хватит пороху на очередной титульный поход, но участвовать в конкурентных боях с соперниками из топ-10 он точно сможет ещё несколько лет. Главное, что Алду проводит умные поединки, не лезет на рожон, стараясь в очередной раз испытать свою видавшую виды челюсть, а использует свои сильные стороны: хороший тайминг, скорость рук и удары ногами и коленями. Жозе остаётся мотиватором для ветеранов и источником вдохновения для молодых бойцов.

Не задушишь ты, задушат тебя

Похоже, полусредний вес UFC получил ещё одного претендента на титул в лице живущего в США бразильца Висенте Луке. В бою с Майклом Кьезой два топовых соперника, идущих на победной серии, должны были выяснить, кто будет оспаривать пояс в будущем. Кьеза был близок к успеху, так как провёл великолепный тейкдаун, прошёл за спину и был близок к удушению, по словам Луке, на 80%. Однако потеря позиции стоила Майклу поражения. Луке вышел на свой коронный приём — удушение Д'Арсе, которое он проводит столь часто, что его пора переименовать в удушение Луке. Бразилец выиграл четыре боя подряд, прорвался в топ-5 полусреднего веса и может получить поединок с победителем реванша между чемпионом Камару Усманом и Колби Ковингтоном.

Чемпион RIZIN эффектно реабилитировался

Анголец Манел Кейп — явный претендент на лучший нокаут этого месяца. После двух поражений подряд и проваленного взвешивания боец находился на грани увольнения из организации, и нужно было показывать яркое шоу. Экс-чемпион японской организации RIZIN уже в концовке первого раунда подловил коленом в прыжке ямайца Оуда Озборна и обрушил его на настил, а затем добил ударами сверху. Нокауты в наилегчайшем весе не такое частое явление, а потому Кейп заслужил ещё один шанс закрепиться в UFC.