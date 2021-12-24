Украинский боксёр назвал Бетербиева лучшим полутяжеловесом мира

Экс-чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC), украинец Александр Гвоздик сказал, что россиянин, обладатель поясов по версиями WBC и IBF Артур Бетербиев является сильнейшим представителем дивизиона до 79,37 килограмма. Как он сказал в интервью YouTube-каналу USACHEV TV, вывод об этом можно сделать по уровню оппонентов и активности.

Тут всё просто — надо смотреть на оппозицию, на количество поясов, на то, насколько боксёр активный (часто выступает. — NEWS.ru). Конечно, в этом плане тут без вопросов на сегодняшний день лучший Артур Бетербиев. Хотя, конечно, я не сказал, что он лучше как боксёр, чем Дима Бивол. Их бой я бы с удовольствием посмотрел — это интересно. Но по заслуженности на сегодняшний день это Артур Бетербиев, конечно, — сказал Гвоздик.

При этом он отметил, что не считал бы чемпиона мира по версии WBA Бивола фаворитом в объединительном поединке с Бетербиевым. По его словам, больше шансов на победу именно у Артура.

В декабре Бетербиев и Бивол провели очередные защиты титулов в полутяжёлом весе. Чемпион WBC и IBF нокаутировал американца Маркуса Брауна в девятом раунде, а обладатель пояса WBA единогласным решением судей взял верх над соотечественником Умаром Саламовым.

Ранее сообщалось, что Бетербиеву наложили восемь швов после глубокого рассечения на лбу, полученного в ходе поединка с Брауном. Как сказал брат и тренер спортсмена Абакар Бетербиев, швы снимут примерно через две недели.