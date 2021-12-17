Бетербиеву наложили восемь швов после боя с Брауном

Действующему чемпиону мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF Артуру Бетербиеву наложили восемь швов после глубокого рассечения на лбу, полученного в ходе поединка с американцем Маркусом Брауном. Как сказал РИА Новости брат и тренер спортсмена Абакар Бетербиев, швы снимут примерно через две недели.

Артур в этом поединке получил очень глубокое и широкое рассечение. <…> А после завершения поединка ему наложили восемь швов, потому что рана была очень глубокой, — сказал брат.

Наставник действующего чемпиона мира отметил, что Бетербиев не растерялся после того, как получил рассечение, а стал «ещё злее» и не позволил травме помешать одержать победу.

Бетербиев и Браун столкнулись головами в четвёртом раунде после того, как американский боксёр инициировал клинч в центре ринга. В результате у Маркуса открылось рассечение у правого глаза, а у Артура появилась глубокая рана на лбу.

Ранее сообщалось, что Бетербиев одержал победу нокаутом над американцем Маркусом Брауном и защитил титулы чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBC и IBF. Поединок прошёл в рамках боксёрского вечера в Монреале и продлился девять раундов. Для непобеждённого россиянина этот успех стал 17-м в карьере.