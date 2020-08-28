Украинец Постол не смог стать чемпионом мира по боксу

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В главном бою вечера бокса в Лас-Вегасе непобеждённый американский средневес Хосе Карлос Рамирес (26-0, 17 КО) успешно защитил чемпионские титулы по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе, одолев решением большинства судей украинца Виктора Постола (31-3, 12 КО).

По итогам упорного 12-раундового противостояния один из судей поставил ничейный счёт 114:114, а двое других отдали победу Рамиресу 115:113 и 116:112.

В соглавном бою вечера в этой же весовой категории американец Арнольд Барбоса победил единогласным решением судей канадца Тони Луиса

Как сообщал NEWS.ru, кубинский боксёр Эрисланди Лара победил единогласным решением судей американца Грега Вендетти, отстоял титул чемпиона мира по версии WBA и завоевал вакантный титул по версии IBO в первом среднем весе.