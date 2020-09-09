Лучшие моменты боёв ММА в память о тренере Абдулманапе Нурмагомедове

Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова по смешанным единоборствам (ММА) состоялся в среду в Москве. Его провели совместными усилиями организации Fight Nights Global и GFC. Сын тренера — чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов стал гостем боёв. В главном поединке вечера россиянин Владимир Минеев досрочно победил представителя Казахстана Даурена Ермекова, став чемпионом обеих организаций. По оценкам зрителей, это был один из лучших боёв в карьере Минеева. В турнире также принял участие двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Усман Нурмагомедов и брат бойца UFC Забита Магомедшарипова Хасан Магомедшарипов. В своих встречах спортсмены одержали досрочные победы. Отдельно хочется отметить Усмана Нурмагомедова, который показал себя настойчивым и упорным бойцом, доминировавшим над соперником всю встречу, получив заслуженный результат.