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Владимир Минеев и Даурен Ермеков
Единоборства

Лучшие моменты боёв ММА в память о тренере Абдулманапе Нурмагомедове

12:29, 10 сентября 2020 13
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова по смешанным единоборствам (ММА) состоялся в среду в Москве. Его провели совместными усилиями организации Fight Nights Global и GFC. Сын тренера — чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов стал гостем боёв. В главном поединке вечера россиянин Владимир Минеев досрочно победил представителя Казахстана Даурена Ермекова, став чемпионом обеих организаций. По оценкам зрителей, это был один из лучших боёв в карьере Минеева. В турнире также принял участие двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Усман Нурмагомедов и брат бойца UFC Забита Магомедшарипова Хасан Магомедшарипов. В своих встречах спортсмены одержали досрочные победы. Отдельно хочется отметить Усмана Нурмагомедова, который показал себя настойчивым и упорным бойцом, доминировавшим над соперником всю встречу, получив заслуженный результат.

Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля на 58-м году жизни из-за осложнений, вызванных заражением коронавирусом. Родился мастер спорта СССР по вольной борьбе и выдающийся тренер в 1962 году в селе Сильди Цумадинского района, проживал в селе Кироваул Кизилюртовского района в Дагестане. Нурмагомедов воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо, будучи старшим тренером сборной Дагестана.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хабиб Нурмагомедов

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гойти Дазаев и Максим Буторин

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гойти Дазаев

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Станислав Черчесов

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Магомед аль Абдула и Иван Еременко

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Иван Еременко

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Джиган

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Магомед Исмаилов

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Муратбек Касымбай и Мухаммед Эминов

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мухаммед Эминов и Муратбек Касымбай

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пётр Ян

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хабиб Нурмагомедов

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Усман Нурмагомедов и Святослав Шабанов

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Усман Нурмагомедов

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Михаил Кокляев

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владимир Минеев

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владимир Минеев и Даурен Ермеков

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владимир Минеев и Даурен Ермеков

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Даурен Ермеков

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хабиб Нурмагомедов и Усман Нурмагомедов

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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