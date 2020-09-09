Лучшие моменты боёв ММА в память о тренере Абдулманапе Нурмагомедове

Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова по смешанным единоборствам (ММА) состоялся в среду в Москве. Его провели совместными усилиями организации Fight Nights Global и GFC. Сын тренера — чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов стал гостем боёв. В главном поединке вечера россиянин Владимир Минеев досрочно победил представителя Казахстана Даурена Ермекова, став чемпионом обеих организаций. По оценкам зрителей, это был один из лучших боёв в карьере Минеева. В турнире также принял участие двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Усман Нурмагомедов и брат бойца UFC Забита Магомедшарипова Хасан Магомедшарипов. В своих встречах спортсмены одержали досрочные победы. Отдельно хочется отметить Усмана Нурмагомедова, который показал себя настойчивым и упорным бойцом, доминировавшим над соперником всю встречу, получив заслуженный результат.
Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля на 58-м году жизни из-за осложнений, вызванных заражением коронавирусом. Родился мастер спорта СССР по вольной борьбе и выдающийся тренер в 1962 году в селе Сильди Цумадинского района, проживал в селе Кироваул Кизилюртовского района в Дагестане. Нурмагомедов воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо, будучи старшим тренером сборной Дагестана.
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Хабиб Нурмагомедов
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Гойти Дазаев и Максим Буторин
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Гойти Дазаев
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Станислав Черчесов
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Магомед аль Абдула и Иван Еременко
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Иван Еременко
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Джиган
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Магомед Исмаилов
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Муратбек Касымбай и Мухаммед Эминов
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Мухаммед Эминов и Муратбек Касымбай
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пётр Ян
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Хабиб Нурмагомедов
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Усман Нурмагомедов и Святослав Шабанов
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Усман Нурмагомедов
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Михаил Кокляев
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Владимир Минеев
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Владимир Минеев и Даурен Ермеков
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Владимир Минеев и Даурен Ермеков
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Даурен Ермеков
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Хабиб Нурмагомедов и Усман Нурмагомедов
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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