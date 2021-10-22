Тренер Емельяненко прокомментировал результат его взвешивания

В Москве состоялась процедура взвешивания участников турнира Bellator 269, главным боем которого станет поединок Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона. Американец показал на весах 120 кг, а россиянин - 107. Готовность своего подопечного к бою прокомментировал тренер Фёдора Александр Мичков.

Да, это хороший вес, но самый лучший его вес был, когда он весил 104. Но и этот вес классный и нормальный. Конечно, раньше бы он не заметил эту разницу в весе. Сейчас с этим есть проблемы, но, думаю, в бою всё будет нормально, - рассказал Мичков NEWS.ru.

Также наставник отметил, что не знает, будет ли Емельяненко продолжать карьеру после боя с Джонсоном. По его мнению, только сам он может ответить на этот вопрос и уже по итогам поединка.

Как сообщалось ранее, соперник российского бойца ММА Фёдора Емельяненко на московском турнире Bellator 269 Тимоти Джонсон заявил, что не чувствует преимущества в связи с преклонным для бойца возрастом соперника. Емельяненко в этом году исполнилось 45 лет.