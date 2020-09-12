Следующие бои Фёдора Емельяненко в Bellator пройдут за пределами США

https://static.news.ru/photo/b616ad04-f5c2-11ea-9c47-fa163e074e61_660.jpg Федор Емельяненко Фото: Amy Sanderson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент бойцовского промоушена Bellator Скот Кокер заявил, что россиянин Фёдор Емельяненко не будет проводить бои на территории США.

Комментарий Кокера приводит посвящённый MMA портал Cageside Press. Четыре из пяти последних поединков Емельяненко-старшего прошли в Соединённых Штатах.

У Фёдора осталось два боя, и оба, скорее всего, пройдут за пределами США. Я говорю это с осторожностью, потому что в текущей ситуации сложно ориентироваться, и каждый раз, когда мы пытаемся выйти куда-нибудь, это сложно, - отметил президент Bellator.

Кокер объяснил, что сложности с выбором локации для следующих боёв 43-летнего россиянина связаны с пандемией COVID-19. Ранее президент Bellator заявлял, что сделал предложение бывшему обладателю чемпионского пояса UFC в тяжёлом весе Броку Леснару провести поединок с Фёдором Емельяненко.

В августе NEWS.ru приводил результаты соцопроса, согласно которым Фёдор Емельяненко стал лидером рейтинга доверия среди спортсменов у жителей России после периода самоизоляции.