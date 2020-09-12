Следующие бои Фёдора Емельяненко в Bellator пройдут за пределами США

Президент бойцовского промоушена Bellator Скот Кокер заявил, что россиянин Фёдор Емельяненко не будет проводить бои на территории США.
Комментарий Кокера
У Фёдора осталось два боя, и оба, скорее всего, пройдут за пределами США. Я говорю это с осторожностью, потому что в текущей ситуации сложно ориентироваться, и каждый раз, когда мы пытаемся выйти куда-нибудь, это сложно, - отметил президент Bellator.
Кокер объяснил, что сложности с выбором локации для следующих боёв 43-летнего россиянина связаны с пандемией COVID-19. Ранее президент Bellator заявлял, что сделал предложение бывшему обладателю чемпионского пояса UFC в тяжёлом весе Броку Леснару провести поединок с Фёдором Емельяненко.
В августе NEWS.ru приводил результаты соцопроса, согласно которым Фёдор Емельяненко стал лидером рейтинга доверия среди спортсменов у жителей России после периода самоизоляции.
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