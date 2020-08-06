Россияне больше других спортсменов доверяют Фёдору Емельяненко

https://static.news.ru/photo/50e6398c-d7e4-11ea-9fad-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Емельяненко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Четырёхкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам Фёдор Емельяненко стал лидером рейтинга доверия среди спортсменов у жителей страны после периода самоизоляции. К такому выводу пришли специалисты исследовательского центра «Ромир».

Участникам опроса после пандемии коронавируса было предложено назвать семерых спортсменов, где первым будет ток, кто вызывает наибольшее чувство доверия. Емельяненко уже не первый раз возглавил этот список.

На втором месте у россиян боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов. Тройку лидеров замкнул хоккеист Александр Овечкин, который так и остался на своей позиции.

Большое доверие за время периода самоизоляции у жителей страны приобрёл футболист Артём Дзюба. Потерял свои позиции и опустился на шестую строчку биатлонист и депутат Госдумы Антон Шипулин.

Впервые в десятку инфлюенсеров среди спортсменов попали тренер по художественной гимнастике Ирина Виннер, тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе и лыжница Елена Вяльбе и заняли пятое, восьмое и девятое место соответственно. Замкнул десятку бывший хоккеист и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

В исследовании приняло участие 2400 респондентов разного возраста и социального статуса.

Как писал NEWS.ru, зрители после пандемии больше всего доверяют Андрею Малахову.