Первый раунд прошёл в позиционной борьбе в стойке, где Салихов точнее бил с дистанции и постоянно поддавливал соперника, а затем точным правым боковым отправил француза в глубокий нокаут. Для Салихова эта победа стала второй в трёх поединках в UFC.

Everybody was Kung Fu fighting!



Salikhov flashes the lightning fast hands at #UFC242 !!! pic.twitter.com/7mV00kukCm