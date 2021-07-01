Российский футболист обматерил теннисистку Касаткину за вылет с Уимблдона

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Игрок клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Алания» Владимир Хубулов обматерил российскую теннисистку Дарью Касаткину после вылета во втором круге Уимблдона. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.

Вот такие джентльмены у нас играют в футбол. «Алания», выдайте ему бонус за проигранную ставку, — написала Касаткина, продемонстрировав скриншот нецензурных сообщений Хубулова.

Игрок после этого удалил свою страницу из социальной сети. Касаткина проиграла во втором круге Уимблдона Алёне Остапенко из Латвии в упорном трёхсетовом матче.

Футбольный клуб «Алания» опубликовал на своей странице в Instagram извинения Касаткиной и пообещал провести с Хубуловым разбирательства.

Как сообщалось ранее, теннисистка Дарья Касаткина обыграла соотечественницу Маргариту Гаспарян в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге.