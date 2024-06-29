Российские дзюдоисты отказались от участия в Олимпийских играх ФДР: российские дзюдоисты отказались от участия в Олимпийских играх в Париже

Фото: Vit Simanek/CTK/Global Look Press

Российские дзюдоисты, которые получили приглашение на участие в Олимпийских играх в Париже, не выступят на международном турнире, сообщила пресс-служба Федерации дзюдо России (ФДР). По словам представителей, Международный олимпийский комитет (МОК) выдвинул «унизительные условия», которые нельзя было принять.

Из семнадцати дзюдоистов, набравших олимпийский рейтинг, МОК допустил до участия в Олимпиаде только четверых. <...> В данной ситуации президиум Федерации дзюдо России принял единогласное решение — сборная команда России по дзюдо не примет унизительные условия и не выступит на Играх в Париже, — следует из заявления.

В ФДР назвали российскую сборную по дзюдо одной из сильнейших в мире. При этом федерация выполняла все условия, выдвинутые до этого МОК.

ФДР не приемлет неспортивный метод отбора, цель которого — подорвать принципы единства нашей команды и сломить дух российских спортсменов, — говорится в сообщении.

Международный олимпийский комитет ранее допустил четырех российских дзюдоистов к участию в Олимпиаде в Париже. Речь идет об Элис Старцевой, Дали Лилуашвили, Валерии Ендовицком и Махмадбеке Махмадбекове. Однако в списках не оказалось ряда лидеров, включая чемпиона мира Инала Тасоева и бронзового призера Олимпиады в Токио Мадины Таймазовой.