Четырех российских дзюдоистов допустили к Олимпийским играм в Париже МОК пригласил четырех российских дзюдоистов для участия в Олимпиаде в Париже

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Махмадбек Махмадбеков (слева)

Международный олимпийский комитет допустил четырех российских дзюдоистов к участию в Олимпиаде в Париже, сообщила пресс-служба МОК. Речь идет об Элис Старцевой, Дали Лилуашвили, Валерии Ендовицком и Махмадбеке Махмадбекове, информирует ТАСС.

По данным агентства, в общей сложности российские дзюдоисты завоевали 12 олимпийских лицензий. В списках получивших приглашение МОК на Олимпийские игры в Париже не оказалось ряда лидеров, включая чемпиона мира Инала Тасоева и бронзового призера Олимпиады в Токио Мадины Таймазовой.

Ранее МОК опубликовал список российских спортсменов, допущенных к ОИ. В него попали 20 атлетов. В список не вошли гребцы, стрелки и пятиборцы из РФ. При этом все спортсмены были готовы выступать в нейтральном статусе. Решения о недопуске принимались по разным основаниям. В сообщении МОК говорится, что «квот для спортсменов с российским паспортом» нет.

Допущенный к Олимпиаде в Париже под нейтральным статусом велогонщик из России Александр Власов ранее отказался участвовать в соревнованиях. Президент Федерации велосипедного спорта РФ Вячеслав Екимов уточнил, что спортсмену не понравилась трасса, где пройдет заезд. У велогонщика также очень плотный график в своей команде.