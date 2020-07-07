Родное село Нурмагомедова-старшего предложили переименовать в его честь

https://static.news.ru/photo/ddf1d942-c049-11ea-aa5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: muftiyatrd.ru

Глава села Кироваул, в котором родился Абдулманап Нурмагомедов, Ильяз Хасиев предложил переименовать населённый пункт на территории Дагестана в честь борца, скончавшегося в результате осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией нового типа.

Он рассказал журналистам, что, исходя из мусульманских обычаев, траур длится две недели. Нурмагомедов-старший, отец бойца Хабиба Нурмагомедова, умер 3 июля. После траура, заявил Хасиев, будет рассматриваться вопрос о переименовании села в честь покойного спортсмена и тренера.

Мы пока в трауре, у нас мусульманские обычаи, две недели. Потом сход сделаем, депутатов позовём, на имя Абдулманапа будем переименовывать, — передаёт слова главы села Telegram-канал Mash.

Заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов, воспитавший 18 чемпионов мира по боевому самбо, скончался на 58-м году жизни. Он перенёс коронавирус, но из-за его последствий оставался в реанимации одной из больниц Москвы.

Нурмагомедов был похоронен в селе Кироваул Кизилюртовского района Дагестана. Траурную церемонию посетил глава Чечни Рамзан Кадыров, который выразил соболезнования семье Нурмагомедовых.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Дагестана Владимир Васильев выразил соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова — отца и тренера борца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова. Васильев отметил, что Нурмагомедов-старший был «очень добрым, щедрым и талантливым человеком».