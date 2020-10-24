Пётр Ян прокомментировал победу Хабиба Нурмагомедова

https://static.news.ru/photo/e5e76876-1641-11eb-b5c5-fa163e074e61_660.jpg Пётр Ян Фото: petr_yan/instagram.com

Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян из команды «Архангел Михаил» поделился эмоциями после победы Хабиба Нурмагомедова над Джастином Гейтжи на UFC 254.

Я не думал, что бой закончится так быстро. Когда Хабиб начал прессинговать, Гейтжи начал уставать. Да, Хабиб пропускал некоторые удары, но ничего критичного там не было. Была задача давить и не давать продышаться, чтобы Гейтжи подсел функционально. Хабиб победил классом: работа в стойке, разнообразные атаки в партере — всё чётко, — сказал Пётр Ян корреспонденту NEWS.ru.

Бой прошёл в Абу-Даби и завершился удушающим приёмом «треугольник» во втором раунде. Таким образом россиянин отстоят титул чемпиона.

Ранее чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов после победного боя с Джастином Гейтжи объявил о завершении карьеры бойца. Российский ММА-промоутер, глава компании Fight Nights Global Камил Гаджиев убеждён, что россиянин «останется в ММА», писал NEWS.ru.